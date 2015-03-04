В Тольятти открывается выставка архивных документов

1 июня в 10:00 в здании городской администрации (площадь Свободы, 4) откроется выставка «280 лет на страницах документов». Выставка пройдет в переходе второго этажа. На ней будут представлены документы, находящиеся в архивах нашего города.

Бумаги разбиты на девять тематических разделов, охватывающих историю Ставрополя-Тольятти с XVIII века до наших дней. Гости увидят метрики ставропольских церквей, следственные дела, протоколы собраний, заседаний и совещаний.

Большинство документов сохранились в единственном экземпляре, многие из них никогда не публиковались и не выставлялись. На выставке также будут представлены документы, ранее хранившиеся под грифом «для служебного пользования».

На открытии выставки будет присутствовать глава города Сергей Анташев.