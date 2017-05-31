Тольяттинцев приглашают на бесплатные тренировки

5 июня в Тольятти начнется третий сезон социального проекта «Спортивный город», сообщает горадминистрация.

Летом в городских парках и скверах профессиональные инструкторы будут проводить бесплатные занятия. Выбор направлений широк: зумба, фитнес-йога, кроссфит, воркаут и даже специальные тренировки для ягодичных мышц. Ограничений по возрасту и уровню подготовки нет — бесплатно заняться спортом может любой житель города.

Организаторы уже опубликовали расписание на июнь: тренировки пройдут в парке Победы, Центральном парке, сквере на бульваре Татищева, парке культуры и отдыха Комсомольского района и на фитнес-площадке по адресу: ул Карбышева, 2.