Сегодня отмечается Всемирный день без табака

Ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день без табака. В этом году он проводится под девизом - "Табак – угроза для развития".

Всемирный день без табака 2017 года преследует следующие цели:

1.Подчеркнуть взаимосвязь между употреблением табачных изделий, борьбой против табака и устойчивым развитием

2.Призвать страны включить борьбу против табака в перечень национальных мер по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

3.Оказать поддержку государствам-членам и гражданскому обществу в деле борьбы с вмешательством табачной промышленности в политические процессы, что, в свою очередь, будет способствовать принятию более решительных мер по борьбе против табака на национальном уровне.

4.Стимулировать более широкое участие общественности и партнеров в национальных, региональных и глобальных усилиях по разработке и осуществлению стратегий и планов в области развития и достижению целей, в рамках которых приоритет отдается мерам по борьбе против табака.

5.Показать, как отдельные люди могут внести свой вклад в создание устойчивого мира без табака путем принятия на себя обязательства никогда не употреблять табачные изделия или отказа от этой вредной привычки.

В ходе проведения мероприятий, посвященных этому дню, у всего медицинского сообщества есть возможность еще раз напомнить курильщикам о риске заболеть ишемической болезнью сердца, раком легких, рта, пищевода и гортани, а также хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. По данным ВОЗ каждые шесть секунд в мире от курения умирает один человек, любитель покурить теряет 20 лет своей жизни. ВОЗ прогнозирует, что если не предпринимать эффективных мер, к 2030 году на земле из-за пагубного пристрастия к сигаретам ежегодно будут умирать 8 миллионов людей и большинство из них не доживет до 70 лет.

По данным Минздрава России, употребление табака в России серьезно снизилось впервые за последние 25 лет. Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения(ВЦИОМ), сейчас курят 34% граждан (пять лет назад - более 40%), а потребление табака за время действия антитабачных запретов снизилось на 17%. Сопоставимое падение продаж фиксировали и производители сигарет. Удовлетворение вызывает и то, что более 85% опрошенных ВЦИОМом граждан одобряют запрет на курение в общественных местах, кафе и ресторанах, гостиницах и поездах, 80% поддерживают запрет на рекламу табака в СМИ, а 67% - ограничения на выкладку сигарет на витринах магазинов.

Областной Роспотребнадзор призывает всех жителей региона поддержать инициативу ВОЗ и принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню без табака 31 мая 2017 года.