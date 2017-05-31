В Тольятти завершились весенние гидравлические испытания

Весенние гидравлические испытания в Автозаводском и Центральном районе завершились. Однако в некоторых домах нашего города горячее водоснабжение так и не появилось.

Как пояснил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин, выявились порывы на трубах теплосетей. 43 порыва не позволили подать горячую воду в 47 многоквартирных домов Автозаводского района, а девять – в пятнадцать домов Центрального. В Комсомольском районе гидравлические испытания провели после 10 мая. Там было два технологических порыва, которые, конечно, уже устранены, сообщают "Городские ведомости".

По словам Ерина, «ТЕВИС» и «Т плюс» должны представить в администрацию города графики по устранению порывов на своих сетях, но работы уже ведутся.
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  3. 31.05.2017 08:47 [189] (0)
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