В Жигулевском заповеднике протестировали экскурсионный маршрут «Стрельная гора»

С 26 по 28 мая в Самарской области по приглашению регионального Департамента туризма состоялся экспертный тур Комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве Культуры РФ под руководством руководителя Комитета Ирины Петровой.

В рамках тура, экспертный совет из 5 ведущих федеральных и региональных туроператоров России тестировали маршрут «Жигулевские выходные», разработанный Центром туристических программ «Пилигрим», включающий в себя экскурсионное посещение Самары, Тольятти, Сызрани, Самарской Луки с экскурсионными объектами, питанием и размещением в отеле. Маршрут трехдневный и включает в себя также посещение экскурсионного маршрута Жигулевского заповедника «Стрельная гора».

По итогам экспертного тура 29 мая под председательством Министра экономического развития и инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко проведено совещание экспертов совместно с Департаментом туризма Самарской области, представителями Администрации муниципальных образований, ГУ СО ТИЦ Самарской области, руководителей Жигулевского заповедника и национального парка «Самарская Лука».

Как сообщает пресс-служба заповедники, решение экспертов было единодушным: маршрут соответствует всем необходимым стандартам.