Оформляем недвижимость «от и до» в центрах «Мои Документы»

Не секрет, что приобретение недвижимости, это не только поиск и покупка понравившегося объекта, но сложный и долгий механизм оформления его в собственность. Теперь, благодаря центрам «Мои Документы», все стало проще, понятнее и быстрее.

«Мои Документы» предоставляют весь комплекс услуг в сфере недвижимости в одном месте.

Специалисты МФЦ окажут первичную консультацию по пакету документов, который необходим кадастровым инженерам для выполнения полного комплекса услуг по межеванию земельных участков, составлению технических планов и др., предоставят список организаций, осуществляющих деятельность в области кадастровых отношений, и проинформируют о стоимости предлагаемых услуг. Также помогут составить заявку и передадут ее в работу кадастровому инженеру. Получить готовый пакет документов заявитель может как у кадастрового инженера, так и в центрах «Мои Документы».

После получения результата в центрах «Мои Документы» можно одновременно подать документы для постановки объекта на кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности.

Ситуации бывают разные, каждая требует индивидуального подхода, поэтому специалисты МФЦ помогут, при необходимости, составить нужный договор, в том числе договор дарения, аренды, купли-продажи.

В центрах «Мои Документы» заявители также могут оплатить государственную пошлину, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

Для получения всего комплекса услуг в сфере недвижимости необходимо обращаться в центры «Мои Документы» по адресам:

ул. Юбилейная, д.4;

ул. Автостроителей, 5;

ул. Мира, 84;

ул. Ярославская, 35.

За более подробной информацией по вопросам предоставления услуг Вы можете обратиться по телефону контактного центра МФЦ – 51-21-21.

МФЦ предлагает сотрудничество кадастровым инженерам и организациям, осуществляющим деятельность в области кадастровых отношений, в рамках агентского договора. Для уточнения информации о заключении договора Вы можете обратиться по телефону: 52-50-56.