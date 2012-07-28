Полиция разыскивает тольяттинцев, бегающих от призывной комиссии

О ходе призывной комиссии рассказал военный комиссар Автозаводского района Николай Строц. Он сообщил, что на призыв подлежат 2553 юноши,  но пока что вызвано 1215. Из них 917 уже появлялись в военкомате. 542 были направлены на медобследование, на которое явились лишь 222 человека.  В настоящий момент вынесено решение о призыве в отношении 231 юноши, отправлено в войска 83 человека. Следующая  отправка намечена на 13 июня. В армию поедет 131 новобранец.

Призыв проигнорировали 298 человек, военкомат совместно с полицией проводит мероприятия  по выявлению их местонахождения. Непосредственно на отправку не явились три человека, и по ним материалы собираются передать в следственный комитет, пишут «Городские ведомости».

Отметим, что во время аппаратного совещания в горадминистрации Николай Строц обратился с просьбой помочь в организации и оборудования  площадки под парковку и в приобретении установки автоматического шлагбаума перед военкоматом. Сейчас сотрудники военкомата, посетители, члены призывной комиссии вынуждены оставлять автомобили вдоль дорог. А эвакуаторы их безжалостно увозят.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 31.05.2017 10:45 [165] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus