Полиция разыскивает тольяттинцев, бегающих от призывной комиссии

О ходе призывной комиссии рассказал военный комиссар Автозаводского района Николай Строц. Он сообщил, что на призыв подлежат 2553 юноши, но пока что вызвано 1215. Из них 917 уже появлялись в военкомате. 542 были направлены на медобследование, на которое явились лишь 222 человека. В настоящий момент вынесено решение о призыве в отношении 231 юноши, отправлено в войска 83 человека. Следующая отправка намечена на 13 июня. В армию поедет 131 новобранец.

Призыв проигнорировали 298 человек, военкомат совместно с полицией проводит мероприятия по выявлению их местонахождения. Непосредственно на отправку не явились три человека, и по ним материалы собираются передать в следственный комитет, пишут «Городские ведомости».

Отметим, что во время аппаратного совещания в горадминистрации Николай Строц обратился с просьбой помочь в организации и оборудования площадки под парковку и в приобретении установки автоматического шлагбаума перед военкоматом. Сейчас сотрудники военкомата, посетители, члены призывной комиссии вынуждены оставлять автомобили вдоль дорог. А эвакуаторы их безжалостно увозят.