Власти намерены ограничить проценты по микрозаймам

Власти намерены ограничить проценты по микрозаймам, такой законопроект действительно существует, сообщил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

В документе указано, что максимальный процент должен составить 150, при ныне существующих 600% и даже 800%. 

Центробанк поддержал такие меры, высказав мнение, что с ограничением с рынка уйдут мелкие компании, уступив место более серьезным финансовым организациям с большими сроками займа и меньшими процентами, пишет НСН.

Ранее Владимир Путин высказал озабоченность закредитованностью населения и призвал решать эту проблему. 
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 31.05.2017 11:07 [135] (0)
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