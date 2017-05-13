Власти намерены ограничить проценты по микрозаймам

Власти намерены ограничить проценты по микрозаймам, такой законопроект действительно существует, сообщил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

В документе указано, что максимальный процент должен составить 150, при ныне существующих 600% и даже 800%.

Центробанк поддержал такие меры, высказав мнение, что с ограничением с рынка уйдут мелкие компании, уступив место более серьезным финансовым организациям с большими сроками займа и меньшими процентами, пишет НСН.

Ранее Владимир Путин высказал озабоченность закредитованностью населения и призвал решать эту проблему.