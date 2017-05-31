АВТОВАЗ и ТГУ – вместе сильнее

Тольяттинский государственный университет и ПАО «АВТОВАЗ» начинают реализовывать проект по целевой подготовке специалистов инженерного профиля. 30 мая подписан генеральный договор между вузом и заводом-автопроизводителем о сотрудничестве в целях подготовки кадров. В 2018–2019 годах целевую подготовку для АВТОВАЗа пройдут 155 студентов ТГУ.

АВТОВАЗ активно ведёт работу по модернизации и техническому развитию. В частности, сейчас речь идёт о развитии научно-технического центра (НТЦ) и, соответственно, о привлечении новых инженерных кадров.

Для реализации этой задачи АВТОВАЗ планирует ещё теснее сотрудничать с Тольяттинским госуниверситетом в части подготовки инженеров, дизайнеров, конструкторов, технологов. 30 мая президент АВТОВАЗа Николя Мор подписал генеральный договор с ректором ТГУ Михаилом Кришталом о всестороннем сотрудничестве в целях подготовки кадров, выполнения научно-исследовательских работ и общественно-социальной деятельности на период до конца 2022 года.

Кроме того, на днях Николя Мор подписал Программу организации целевой контрактной подготовки в Тольяттинском госуниверситете специалистов для службы исполнительного вице-президента по инжинирингу ПАО «АВТОВАЗ». Документом предусмотрены совместная работа руководителя службы по инжинирингу АВТОВАЗа с ТГУ, специальная программа подготовки студентов по инженерным специальностям с привлечением действующих сотрудников НТЦ.

– Научно-технический центр мы планируем серьёзно развивать, чтобы разрабатывать новые проекты во взаимодействии в том числе со специалистами альянса «Рено-Ниссан», – подчеркнул вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко.

За последние полгода в НТЦ АВТОВАЗа принято более 100 человек. В 2017–2019 годах в службу по инжинирингу, где в настоящий момент работает более двух тысяч специалистов, будет принято ещё около 300 человек. Как отметил Дмитрий Михаленко, в рамках целевой подготовки студентов автозавод готов обучить и затем трудоустроить 155 выпускников ТГУ: выпуск 2018 года – 80 специалистов, выпуск 2019 года – 75 специалистов. С каждым студентом будет проведено собеседование, заключён договор о целевой подготовке. АВТОВАЗ также планирует выплачивать студентам стипендию.

– Уже с будущего учебного года мы начнём работать со студентами ТГУ, стараясь обучить их и простимулировать таким образом, чтобы они шли работать на АВТОВАЗ – в инжиниринговый центр, который работает со специалистами альянса «Рено-Ниссан» и всего мира, – заявил Дмитрий Михаленко. – Не раз слышал о ситуации с молодыми специалистами, когда они приходят на рабочее место и им говорят: «Забудь всё, чему тебя учили, и делай так, как мы тебе покажем». Это в меньшей степени относится к выпускникам Тольяттинского госуниверситета. На протяжении десятка лет мы взаимодействуем с ТГУ и находим точки взаимодействия, чтобы готовить тех специалистов, которые нам нужны. В рамках целевой контрактной подготовки мы будем привлекать своих специалистов по инжинирингу. Они будут читать лекции и проводить занятия со студентами, которые затем придут на АВТОВАЗ и будут полностью соответствовать нашим требованиям.

Вице-президент АВТОВАЗа уверен, что выпускники ТГУ смогут найти применение своим знаниям и навыкам на автозаводе. В перспективных планах у АВТОВАЗа разработка новых моделей легковых автомобилей и фейслифтинг уже выпускаемых моделей. По словам Дмитрия Михаленко, предприятие особенно нуждается в специалистах по следующим направлениям: проектирование и доводка двигателя, проектирование и доводка шасси, проектирование электрооборудования, проектирование самого автомобиля, управление производством прототипов и испытанием автомобилей, управление эффективностью инжиниринга.

Михаил Криштал, ректор ТГУ:

– Тольяттинский госуниверситет открыт к сотрудничеству с предприятиями. Сотрудничество с АВТОВАЗом имеет давнюю историю. Думаю, что мы сегодня должны усиливать уровень интеграции. Подписание генерального договора с ведущим автопроизводителем – это хороший сигнал городу и региону о том, что АВТОВАЗ развивается, нацелен на будущее.