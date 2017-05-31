В Тольятти прошел благотворительный фестиваль #Весна детям

В Тольятти состоялся самый большой благотворительный фестиваль «Весна детям». Для семей города был подготовлен праздник, где многочисленные мастер-классы, развлечения, концертная программа были бесплатными.

В преддверии каникул и в рамках профилактических мероприятий «Внимание-дети! Летние каникулы», в числе соорганизаторов праздника выступила и тольяттинская Госавтоинспекция. Для детей работала интерактивная площадка по правилам дорожного движения, на которой дорожные полицейские провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих наклеек. Радостные, счастливые дети и их родители благодарили сотрудников за полезные подарки, сделанные своими руками, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Юные художники продемонстрировали свои умения в конкурсе «мелом на асфальте» по тематике безопасности дорожного движения, за что были поощрены памятными подарками.

Юным участникам мероприятия была предоставлена возможность освоить навыки управления гироскутером. Сотрудники полиции в процессе обучения катанию напомнили детям о том, как и где можно управлять такими видами транспорта.

У всех желающих была возможность посидеть за рулем патрульного автомобиля и ознакомиться с его техническими средствами, сделать фото на память с доброй «Дорожной зеброй».