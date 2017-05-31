Гандбольная «Лада» теряет и приобретает

С 1 июня тольяттинский гандбольный клуб «Лада» официально уходит в отпуск, который продлится до 13 июля. Пресс-служба клуба рассказала о произошедших и готовящихся изменениях в составе команды.

Завершили свои выступления в «Ладе» пятеро игроков. Как сообщалось ранее, в «Астраханочку» решили перебраться игроки национальной сборной России Елизавета Малашенко и Дарья Самохина, уже заключившие контракты с этим клубом. Кроме того, покидают родной коллектив еще две воспитанницы местной гандбольной школы – Ксения Карпачёва и Анастасия Портягина. А Олеся Цивка по состоянию здоровья берет паузу в спортивной карьере и возвращается домой.

Приобретения у «Лады» тоже уже есть. Документально оформили свои взаимоотношения с автозаводским клубом две учащиеся тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» 2001 г.р., являющиеся кандидатами в члены юниорской сборной России. Это – Ева Демидович и Елена Михайличенко. Также трудовые договора с ГК «ЛАДА» подписали Ксения Дьяченко и Наталья Иванова, ранее выступавшие на позиции левого полусреднего, соответственно, за краснодарскую «Кубань» и звенигородскую «Звезду».

Вполне возможно, что этими именами список новобранцев «Лады» не ограничится. Переговоры с некоторыми потенциальными дебютантками клуба продолжаются. Кроме того, уже готовится к воссоединению с автозаводской дружиной после декретного отпуска Анастасия Новосёлова (Кудряшова), которая планирует начать подготовку к сезону в июле вместе с командой. Другая молодая мама – Вероника Гаранина – рассчитывает вернуться в коллектив из декрета к Новому году. А активно восстанавливающаяся после травмы колена Екатерина Кудрявцева должна до начала сезона полноценно войти в строй.

Фото: ГК «Лада»