Телефонные мошенники, обманувшие 25 тольяттинских пенсионеров, получили от 4 до 10 лет тюрьмы

Четверо членов организованной группы признаны виновными в совершении мошенничества с использованием средств сотовой связи. По версии следствия, злоумышленники из мест лишения свободы, звонили  на стационарные телефоны пожилых граждан и, представляясь родственниками,  просили занять деньги. Потерпевшие отдавали деньги от 3 до 15 тысяч рублей одному из сообщников, который представлялся близким товарищем звонившего. 

Полученные денежные средства мошенники перечисляли на счета  29-летнего организатора группы, отбывающего наказание.

Сотрудники полиции провели  большой объем оперативных и специальных технических мероприятий,  в том числе фоноскопических экспертиз,  что позволило установить  личности злоумышленников и их причастность к совершенным преступлениям. В феврале 2016 года преступная деятельность организованной группы была пресечена.

В ходе следствия потерпевшими по делу признаны 25 жителей Тольятти, причиненный им ущерб составил 538 000 рублей. В числе потерпевших мужчина 83 лет, выручивший «внука» на сумму 90 000  рублей. Обвиняемые свою вину не признали, однако собранных доказательств оказалось достаточно для признания их виновными в преступлении.

В настоящее время Автозаводским судом г. Тольятти в отношении злоумышленников вынесен приговор. Мошенники  приговорены к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 4 до 10 лет, сообщили воблГлавке.
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  2. TLT.ru
  3. 31.05.2017 12:45 [85] (0)
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