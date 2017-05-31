Телефонные мошенники, обманувшие 25 тольяттинских пенсионеров, получили от 4 до 10 лет тюрьмы

Четверо членов организованной группы признаны виновными в совершении мошенничества с использованием средств сотовой связи. По версии следствия, злоумышленники из мест лишения свободы, звонили на стационарные телефоны пожилых граждан и, представляясь родственниками, просили занять деньги. Потерпевшие отдавали деньги от 3 до 15 тысяч рублей одному из сообщников, который представлялся близким товарищем звонившего.

Полученные денежные средства мошенники перечисляли на счета 29-летнего организатора группы, отбывающего наказание.

Сотрудники полиции провели большой объем оперативных и специальных технических мероприятий, в том числе фоноскопических экспертиз, что позволило установить личности злоумышленников и их причастность к совершенным преступлениям. В феврале 2016 года преступная деятельность организованной группы была пресечена.

В ходе следствия потерпевшими по делу признаны 25 жителей Тольятти, причиненный им ущерб составил 538 000 рублей. В числе потерпевших мужчина 83 лет, выручивший «внука» на сумму 90 000 рублей. Обвиняемые свою вину не признали, однако собранных доказательств оказалось достаточно для признания их виновными в преступлении.

В настоящее время Автозаводским судом г. Тольятти в отношении злоумышленников вынесен приговор. Мошенники приговорены к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 4 до 10 лет, сообщили воблГлавке.