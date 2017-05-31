Тольяттинцы сообщили о нарушениях при ремонте на улице Карла Маркса

Первый заместитель главы города Алексей Бузинный сообщил, что граждане стали жаловаться на то, что на ул. Карла Маркса укладка нового дорожного покрытия идет не в соответствии с технологией. Технология укладки предусматривает производство работ в сухое время, а не когда идет дождь.

Алексей Юрьевич рекомендовал руководству департамента дорожного хозяйства и транспорта обратить внимание на сигналы жителей и провести дополнительные мероприятия по изъятию проб на уплотнение и влагонасыщение на том участке дороги, где асфальт укладывался с отклонением от технологии, пишут "Городские ведомости".

- Штрафные санкции по поводу того, что работы ведутся в дождь, не предусмотрены по контракту, - заявил Бузинный. - Согласно контракту, принимаются итоговые работы. Но зато в нем предусмотрено взятие проб на экспертизу. И если она показывает, что коэффициент уплотнения или влагонасыщения не соответствует СНиПам, то данные работы принимать не будут, их придется переделать. Фактически сегодня мы обращаем внимание подрядчика на недопустимость нарушения технологии. Возможно, что пробы покажут, что все хорошо. Тем не менее, мы говорим, будьте внимательны, не нужно выполнять работы с ненадлежащим качеством. Мы будем очень строго отслеживать параметры качества,



