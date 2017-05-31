Из-за фестиваля гандбола в Тольятти перекроют улицы

С 3 по 9 июня в Тольятти пройдет XVI Детский фестиваль гандбола, посвященный 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля. В рамках фестиваля на спортивных площадках УСК «Олимп», СК «Акробат», ДС «Волгарь», ст. «Торпедо» пройдут командные игры.

В День города 4 июня в Автозаводском районе пройдет праздничное карнавальное театрализованное шествие участников фестиваля (по ул. Революционная с выходом на Приморский бульвар до ДС «Волгарь»).

На время шествия с 16:45 до 18:30 будет перекрыто движение транспорта по ул. Революционная от ул. Свердлова до Приморского бульвара и по Приморскому бульвару до ДС «Волгарь», сообщили в горадминистрации.

На время проведения шествия будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Революционной. Автобусы №19, №20, №24, №93к, №95, №96, №99, №102, №116 будут следовать по ул. Юбилейная, №114 по Московскому проспекту со всеми имеющимися остановками.

Автобусы №23, №126 будут следовать по утвержденным схемам, с задержкой в движении на время перехода колонн через ул. Фрунзе.

Троллейбусы №13 будут следовать от д\с «7 квартал» по проспекту Ст. Разина, ул. Дзержинского и далее по существующей схеме со всеми имеющимися остановками.

Троллейбусы № 14 будут следовать от ул. Дзержинского по Московскому проспекту, Приморскому бульвару со всеми имеющимися остановками.

С 16:00 до 20:30 на время проведения мероприятий фестиваля будет перекрыто движение транспорта по ул. Юбилейная, на участке от Приморского бульвара до ул. Спортивная.