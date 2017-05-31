В Тольятти пройдут всероссийские соревнования по ловле удочкой

3 и 4 июня на шлюзовом канале п-ва Копылово пройдут официальные всероссийские соревнования по ловле поплавочной удочкой «Кубок России - 2017».

Организаторами соревнований выступают Федерация рыболовного спорта России и Федерация рыболовного спорта Самарской области.

В соревновании примут участие 10 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Воронежской, Самарской и Тюменской областей. В составе команд чемпионы мира, призёры мировых и европейских соревнований по ловле поплавочной удочкой.

2 июня в 17:30 пройдет торжественное открытие соревнований на базе отдыха «ЛАДА». Соревнования состоятся в два тура: 3 июня с 8:00 до 15:00 и 4 июня с 8:00 до 15:00. Награждение победителей и торжественное закрытие соревнований пройдут 4 июня в 17:30 на безе отдыха «ЛАДА».

В целях безопасности в рамках проведения соревнований с 1 по 4 июня будет ограничен скоростной режим транспорта до 40 км/ч на участке от ул. Бурлацкая, 1б до поворота направо в районе второго шлюза.