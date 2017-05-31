Фестиваль «Рыба моя» переносится на 10 июня

Второй гастрономический фестиваль «Рыба моя» состоится 10 июня. Причиной переноса мероприятия, которое проходит на открытом воздухе, стали погодные условия, сообщили в городской администрации.

Изначально фестиваль планировали провести в преддверии Дня города. Но как сообщили в Тольяттинской гидрометобсерватории, 3 июня ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, северо-западный ветер до 12 м/с. Температура воздуха в субботу днем будет +14ºC.

Теперь фестиваль состоится 10 июня и будет приурочен ко Дню России. Программа мероприятия, место и время проведения остаются без изменений: Комсомольский район, территория сквера МЦ «Спутник» (ул. Коммунистическая, 90) с 11:00 до 18:00.