МегаФон вновь вручил смартфоны абонентам-рекордсменам Самарской области

В Самаре и Тольятти прошли награждения абонентов компании, принявших участие в ежемесячной акции «Спасибо от МегаФона».

Каждый месяц смартфоны HTC Desire находят рекордсменов по времени обслуживания в сети МегаФон, количеству проговоренных минут и объему мобильного интернет-трафика. Достаточно отправить ответное SMS с цифрой «1» на предложение поучаствовать в акции «Спасибо от МегаФона», чтобы стать претендентом на подарок от оператора.

Апрель подарил две победы жителям Самары: смартфон за 15-летний абонентский стаж получил житель областной столицы Александр Татаринцев. К сети МегаФона он подключился утром 1 апреля, что не помешало ему установить «нешуточный» рекорд среди апрельских участников акции по времени обслуживания у одного оператора связи.

Вторым самарским победителем стала Дина Нурумова, чей мобильный интернет-трафик за 2016 год (более 700 ГБ) оказался самым большим среди абонентов, принявших участие в акции в апреле. Дина увлекается флористикой и делится в Сети фотографиями удачных композиций, а еще «раздает» интернет-трафик вечерами на гаджеты близких – вся ее семья также пользуется связью МегаФона.

Третий смартфон с благодарностью от МегаФона уехал в Тольятти, к Наталье Князькиной, чей абонентский стаж также достигает 15 лет. Среди участников акции ее результат – более 900 проговоренных часов за 2016 год – признан лучшим. Такая общительность не случайна: муж Натальи работает водителем, много ездит по стране. Телефонные разговоры помогают им общаться друг с другом в любое время, а также убедиться, что у МегаФона отличное качество связи по всей России.

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