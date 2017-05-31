«Фестиваль техники» в Парковом комплексе переносится из-за погоды

Стало известно о переносе еще одного мероприятия, запланированного на День города в Тольятти.

"Фестиваль техники" в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова, в связи с неблагоприятными погодными условиям переносится на 10 июня. Концертное выступление ВИА "Санитарный день" замещается другим музыкальным коллективом, сообщили в Парковом комплексе.

Программа «Фестиваль техники» 10 июня. Начало в 12-00

Выставка легендарной «НИВЫ»

Серийные и нестандартные автомобили Нива и LADA 4х4

АВТОРОДЕО на автомобилях «LADA»

группа каскадёров «Тольятти – трюк»

Концертно- развлекательная программа: Рок-группа «КОЗЫРИ», Золотая Лига, Дэнс группы: коллектив «Эдельвейс», школа танцев «Gold city», студия танцев «RosMarine», ведущий - Владимир Русских.

Тематические интерактивные площадки: Богатырские забавы «Тольяттинской богатырской заставы» - Потешные бои, игры и забавы, Ратица, Палочный бой, Бой на мягких палицах, Метастрельбище, Лазертаг, Страйкбольный тир, Битва роботов, «Танковые бои». Показательные выступления ВПК «Звезда», флэшмоб с запуском шаров «Я люблю Тольятти!»

Детская анимационная программа (Семейный Квест, конкурсы, подвижные игры)

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ - 100 руб. Тел. для справок (8482) 94-00-59.

Сайты о событии: http://pkitis.tltsu.ru, http://vk.com/event107092051

Наш адрес: Тольятти, Южное шоссе 137, остановка Поликлиника ВАЗа.