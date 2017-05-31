В Тольятти пройдет фестиваль «Мой друг ДКИТ!»

Традиционный детский праздник состоится 4 июня в рамках проведения мероприятий, приуроченных ко Дню города и Дню защиты детей.

С 14 до 18 часов на территории, прилегающей к Дворцу культуры искусства и творчества со стороны улицы Юбилейной (схема в приложении) для горожан будут организованы большой праздничный концерт и интерактивные развлекательные площадки. Также гостей ждут конкурсы, веселые фотосеты с ростовыми куклами развлекательного центра «Сказочный город» и вкусные угощения от партнеров фестиваля – тольяттинского мясокомбината «Лада», семейного ресторана «MeatShock» и «ДОДО пицца».

В день 280-летия Ставрополя-Тольятти для детей и взрослых пройдет и серия мастер-классов. Под чутким руководством педагогов и мастеров ребята будут учиться рисовать, делать поделки из соленого теста, готовить настоящие бургеры и многое другое. Ну и, конечно же, какой праздник без воздушных шаров, их здесь будет целое море на любой цвет и вкус!

Отметим, что до начала грандиозного действа остается меньше недели, несмотря на это прием заявок на участие в фестивале «Мой друг ДКИТ!» продолжается. Обращайтесь по телефонам: 63-27-94 (сот) (Татьяна Далёкина) и 89061283995 (Александр Солдатов).