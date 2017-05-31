LADA повышает уровень комфорта и безопасности Kalina и Granta

LADA объявляет о том, что модели Kalina и Granta получили новые опции, направленные на обеспечение нового уровня комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

LADA Kalina (хэтчбек, универсал и Cross):

1.В базовой версии Standard появилась кнопка отпирания багажника из салона.

2.Комплектация Comfort получила функцию задержки выключения света фар на парковке и обогрев наружных зеркал в дополнение к электрорегулировке.

3.Для комплектации Luxe с пакетом Navi стала доступна система экстренного оповещения ''ЭРА-ГЛОНАСС'', которая в значительной степени повышает безопасность автомобиля. В настоящее время эта система уже применяется на всех LADA Vesta и LADA XRAY.

LADA Granta (седан и лифтбек):

1.В базовой версии Standard появилась кнопка отпирания багажника из салона.

2.В комплектации Comfort обогреваемые наружные зеркала оснащены электроприводом.

3.В топ-версии Luxe стал доступен 8-клапанный мотор мощностью 87 л.с. - ранее для этих комплектаций предлагался только 16-клапанный силовой агрегат мощностью 106 л.с. Автомобиль с 8-клапанным мотором на 16 тысяч рублей доступнее. Кроме того, за счет мощности этого двигателя снижается размер транспортного налога.

4.В комплектации Luxe появилась более удобная панель приборов с электронным управлением климат-контролем. Ранее такая функция была доступна только для семейства Kalina.

На всех Granta и Kalina, укомплектованных аудио- или мультимедиасистемой, реализована функция автоматического отключения при выключении зажигания. Также обновленные автомобили получили бесцветные рассеиватели указателей поворота.

Напомним, что сегодня LADA Granta занимает 2 место по объему продаж на российском автомобильном рынке. На сегодня реализовано более 520 тысяч автомобилей Granta и около 160 тысяч Kalina второго поколения.

Фото: АВТОВАЗ