Фестиваль «Тремоло» выпутил открытки с детскими рисунками

Музыка – не только для взрослых. В рамках Дня защиты детей Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» подготовил к выпуску серию чудных почтовых открыток с детскими рисунками. На обложках – работы победителей и участников художественного конкурса «Музыка на бумаге». Приобрести открытки и отправить в любую точку мира можно будет на площадке фестиваля. Напомним, он пройдет в Тольятти 25-27 июня, уже в десятый раз. Ну что, порадуем бабушку из Владивостока, дядю в Минске и сестру в Италии?

Музыкальные встречи по традиции пройдут на летней площадке базы отдыха «Волна» – на берегу Волги, под открытым небом, на фоне Жигулевских гор. Зрителя порадуют оперетта «Цыганский барон» в исполнении Казанской консерватории, камерный оркестр «Северная симфониетта» театра «Мюзик-Холл» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, солисты Мариинского театра, задорные ребята из ансамбля «БИС-КВИТ», а также настоящая музыкальная битва.

Музыкальная битва – творческий эксперимент. Три молодых коллектива, исполняющих разную музыку, представят свое видение отдельных эпох и стилей. По словам организаторов фестиваля, как и ежегодный конкурс рисунков, это попытка привлечь к классике молодое поколение и тех, кто изначально к ней равнодушен. «У нас это получается. К слову, на конкурс рисунков прислали почти 800 работ. Причем, 99% – от детей. Участвовали Тольятти, Самара, Жигулевск, Сызрань, Новокуйбышевск. Такого аншлага мы не ожидали», – отметил Алексей Возилов, автор проекта.

«Тремоло» по-своему уникален. Его местоположение, ваша природа – всё великолепно. Таким фестивалем нужно гордиться. Событием подобного уровня может похвастаться далеко не каждый и более крупный город. «Тремоло» по своему организационному и художественному уровню, кстати, превосходит некоторые значительно более «взрослые» европейские фестивали», – уверен Фабио Мастранджело, худрук театра «Мюзик-Холл» (Санкт-Петербург), фестиваля «Опера – всем», а с 2016 года – и фестиваля «Тремоло».