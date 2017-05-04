Завтра в Тольятти ограничат продажу алкоголя

1 июня, в День защиты детей, в Тольятти будет ограничена продажа спиртных напитков.

Ограничение не распространяется на точки общественного питания с площадью зала обслуживания свыше 50 квадратных метров, напомнили в горадминистрации.

В Самарской области действует постоянный запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00. Таким образом, тольяттинцы не смогут купить спиртное с 22:00 31 мая до 10:00 2 июня.

Нарушители запрета рискуют получить крупный штраф. Продавцы потеряют три тысячи рублей, индивидуальные предприниматели - семь тысяч рублей, а юридические лица - 70 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до пяти, 15 и 150 тысяч рублей соответственно.