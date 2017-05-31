Тольяттинца пытались задушить шнурком, чтобы похитить телефон

В дежурную часть полиции за помощью обратился тольяттинец 1949 года рождения. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что около детской многопрофильной больницы в Центральном районе города на него напал неизвестный. Злоумышленник, используя шнурок от обуви в качестве оружия удушения, похитил у потерпевшего сотовый телефон и деньги.

Со слов потерпевшего сотрудники полиции составили список примет нападавшего и проверили на причастность к данному преступлению лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции.

В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался житель Автозаводского района 1993 года рождения. По данным правоохранителей, молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Как сообщили в облГлавке, в данный момент по признакам разбоя возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Похищенное средство связи возвращено законному владельцу, а деньги потрачены подозреваемым на спиртное.