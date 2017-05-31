Александр Друзь посетил Тольятти

«Кубок главы г.о. Тольятти по интеллектуальным играм (Кубок мэра)» прошёл 30 мая в «Дворянском доме». В этом году Кубок разыгрывался в девятый раз.  Организаторами мероприятия выступили: МБУ ММЦ «Шанс», Тольяттинский Брейн-Клуб «ТаБуретКа» при поддержке администрации г.о. Тольятти.

В игре приняло участие 18 команд из разных предприятий города. Почетным гостем Кубка, автором вопросов и ведущим игры  выступил магистр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Игрокам было задано 24 вопроса в формате «Что? Где? Когда?». По итогам игры победителем кубка стала команда «WikiЛИК», которая представляет компанию «ЛИК ТВ». Второе место поделили между собой команды «ТольяттиАзот» и «Аксиома». Третью строчку заняла команда Сбербанка. Победителей награждал глава Тольятти Сергей Анташев

За всю историю розыгрыша Кубка в игре приняло участие более 50 команд из организаций нашего города. Почетными гостями Кубка в разные годы были именитые знатоки телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Александр Рубин, Владимир Белкин, Елена Орлова, Виктор Сиднев, Алексей Блинов и другие.

Никита Плотников

 
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  3. 31.05.2017 19:15 [172] (0)
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