Оба провала на набережной 8 квартала засыпали бетонным ломом

Днем 31 мая на набережной 8 квартала несколько грузовых машин засыпали образовавшиеся здесь провалы бетонным ломом. Напомним, в ночь с 29 на 30 мая недалеко от первой ямы появилась вторая шириной около 6 метров и глубиной около 3 метров.

Проблема обсуждалась в администрации Тольятти 30 мая, а на следующий день здесь заработали грузовые машины. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров), сообщает руководитель ЦГЗ Андрей Дербенев.

На месте установлены дополнительные информационные щиты, выставлен пост охраны общественного порядка. Ситуация с аварийным участком никак не повлияет на принятие решения по открытию пляжа 8 квартала.