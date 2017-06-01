В Тольятти стартует новый сезон бесплатных тренировок у «Волгаря»

9 июня в Тольятти стартует второй сезон бесплатных тренировок проекта «Здравый смысл». По понедельникам, средам и пятницам все желающие смогут заняться спортом у «Волгаря».

Проект «Здравый смысл» развивается при поддержке компании «СИБУР» и управления физической культуры и спорта администрации Тольятти.

Правильно выполнять упражнения тольяттинцев научат опытные тренеры и выдающиеся спортсмены города. Тренировки охватят множество направлений: кроссфит, фитнес, воркаут, капоэйра, гандбол, баскетбол, бокс и даже паркур.

За музыкальное сопровождение во время занятий отвечают лучшие тольяттинские диджеи. На месте работает профессиональный фотограф, так что отличные снимки гарантированы.

Первая тренировка сезона начнется 9 июня в 19:00 на площадке у дворца спорта «Волгарь»: Приморский бульвар, 37.