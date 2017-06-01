Иностранные права с 1 июня все-таки запретят

C 1 июня в России вступает в силу закон о запрете иностранных водительских прав. 17 мая Госдума в первом чтении приняла поправки, которые должны отсрочить этот запрет еще на год, до 1 июня 2018 года. Но перенести запрет депутатам все-таки не удалось.

Сайт "Автосправочная" напоминает, что с 1 июня вступает в силу Федеральный закон от 07.05.2013 № 92-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Согласно тексту закона, с 1 июня управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не допускается.

Другими словами, в коммерческих перевозках смогут участвовать только водители, имеющие российские водительские права. Это касается водителей такси, автобусов, грузовых автомобилей. Даже водители, имеющие национальные права Белоруссии, Казахстана и других стран бывшего СССР после 1 июня будут вне закона.

Чтобы продолжить работу в качестве водителя, таким водителям нужно обменять свои права на российские. Для этого нужно пройти обучение в автошколе, собрать весь пакет документов, сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД.

За допуск к управлению водителя, не имеющего российских прав, для должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, вводится штраф в размере 50 тысяч рублей (ст. 12.32.1 КоАП РФ).

17 мая Госдума в первом чтении приняла поправки, которые переносят этот запрет еще на год, до 1 июня 2018 года. По мнению экспертов, перенос запрета был пролоббирован представителями отрасли, которые не хотят терять водителей из Средней Азии и стран бывшего СССР. Как сообщает "Коммерсант", эти водители готовы работать за небольшую зарплату, что и привлекает работодателей. Большинство из них не имеют российских прав, поэтому с 1 июня 2017 года запрет на иностранные права может привести к тому, что многие грузовики и автобусы просто не выйдут в рейсы. Но в ГИБДД выступили с критикой переноса. Как сообщили в ведомстве, такие водители зачастую вовсе не имеют навыков вождения и не знают российские ПДД, а число ДТП с участием таких водителей растет.

Депутатам все-таки не удалось перенести на следующий год сроки вступления этих поправок, сообщает "Российская газета". Сами поправки были внесены в этот закон еще в 2013 году, но срок вступления их в силу несколько раз переносился. С 1 июня поправки начнут работать. По данным комитета Госдумы по транспорту, с 1 июня сесть за руль своего служебного транспорта не смогут более 70 тысяч водителей с иностранными правами.