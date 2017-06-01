Купальный сезон в Тольятти откроется 10 июня

В Тольятти установлены сроки купального сезона с 10 июня по 10 сентября.

Проведены обследование и очистка подводной части акватории муниципальных пляжей – всего 26 тыс. кв. метров. Проверено наличие и состояние знаков безопасности «Купание запрещено» и «Движение маломерных судов запрещено» в местах, определенных администрацией города. Из 59 знаков в надлежащее состояние приведены 36, сообщил директор МКУ «Центр гражданской защиты» Андрей Дербенёв.

За безопасность жителей на водных объектах будет отвечать специальное подразделение Центра гражданской защиты – поисково-спасательный отряд №2. Его численность в этом году – 30 человек, из которых 13 спасателей с допуском к водолазным объектам. Спасатели уже составили график дежурства на весь купальный период. Дежурство будет вестись ежедневно с 9.00 до 21.00. Установка буев, обозначающих границы зоны для купания на муниципальных пляжах, запланирована с 6 по 10 июня. Сформирована мобильная поисково-спасательная (водолазная) группа на специальном оборудованном автомобиле «Форд». Так что спасательная техника и оборудование полностью готовы к летнему сезону.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах по отдельному графику будет проводится патрулирование совместно с тольяттинским линейным отделом полиции, У МВД России по Тольятти, Центром ГИМС МЧС России Самарской области. Организовано взаимодействие с городской общественной организацией спасения на водах «Тольятти -ОСВОД», пишут "Городские ведомости".

Уже известно, что в этом году будет работать Итальянский пляж в Центральном районе; Западный в Автозаводском районе не откроется, а по Восточному ясности еще нет.