Обновлена интерактивная карта-схема Тольятти

МФЦ Тольятти завершил модернизацию муниципального ГИС-портала, который представляет собой интерактивную карту-схему г.о. Тольятти. Теперь портал стал доступен по адресу emgis.ru. Он имеет обновленный интерфейс, улучшенный функционал, а информация на сайте стала нагляднее и доступнее.

ГИС-портал – это интерактивный инструмент для жителей Тольятти.

Стоит отметить, что Тольятти является одним из немногих городов России, где функционирует муниципальный ГИС-портал, который создан и поддерживается силами специалистов МАУ «МФЦ».

Главное отличие муниципального ГИС-портала от аналогичных электронных и интерактивных карт-схем в том, что в нем содержится официальная информация об объектах, полученная из городской администрации.

Обновленный ГИС-портал стал единой точкой доступа к муниципальным картографическим слоям, таким как:

Модуль «Экологический атлас», который предоставляет ежедневно обновляемую информацию о состоянии окружающей среды городского округа Тольятти:

– о степени загрязнения воздуха и воды;

– дает возможность ознакомиться с результатами исследований на соответствие уровня шума, инфразвука, загрязнения почвы, электромагнитного излучения и др.;

– узнать места установки контейнеров для сбора пластиковых бутылок, приема ртутных отходов, использованных батареек и, конечно же, воспользоваться ими, чтобы обезопасить себя от воздействия вредных химических факторов и дать природе возможность самой восстанавливать и поддерживать естественное экологическое равновесие.

Модуль «Инвестиционный портал», предоставляющий информацию о предлагаемых инвестиционных проектах, предложениях и идеях, а также инфраструктурных площадках, будет интересен бизнес-сообществу города.

Модуль «Знаковые и социально значимые места», сообщает информацию о зарегистрированных на территории городского округа Тольятти памятниках, памятных знаках, площадях и фонтанах с фотографиями и подробным их описанием. Возможность посмотреть городские достопримечательности через ГИС-портал и составить оптимальный маршрут для экскурсий и прогулок с детьми, будет полезна для жителей и гостей Тольятти.

Модуль «Избирательные территории» с информацией о границах избирательных участков, избирательных территорий, округов, центров избирательных комиссий необходим тольяттинцам, проявляющим интерес к политической жизни нашего города.

Прочие отраслевые слои содержат информацию, предоставленную различными подразделениями администрации городского округа Тольятти. Данные о ремонте участков дорог и внутриквартальных территорий обновляются дважды в год, в начале года – плановые показатели и в конце года – фактические. В этом разделе можно ознакомиться с информацией о местах размещений рекламных конструкций, доступности городских учреждений для маломобильных групп населения, расположением отделений МФЦ и многим другим.

В дальнейшем планируется расширение возможностей ГИС-портала и увеличение количества картографических слоев.