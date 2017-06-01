В Самарской области местный житель осужден вербовщик террористов

В Самарской области вынесли приговор 23-летнему уроженцу соседней Республики, проживающему на территории России без регистрации. Следствием и судом установлено, что в 2016 году мужчина склонял  граждан, исповедующими ислам, к ведению борьбы с «неверными», уговаривая поехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории Российской Федерации, а также в вооруженных формированиях, действующих против правительственных войск Сирии. Однако указанные мужчины на уговоры Рашидова не отреагировали и отказались.

Кроме того, он же в 2016 году в ходе переписки по телефону со своим знакомым, воюющим на территории Сирии на стороне террористической организации, подтвердил свое намерение выехать в Сирию для участия в деятельности террористов.

По решению федерального районного суда города Самары, он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ и помещен в специализированное учреждение, сообщает СУ СКР по Самарской области. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 01.06.2017 09:37 [119] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus