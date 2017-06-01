Сергей Анташев поздравил горожан с Днем защиты детей

Дорогие тольяттинцы!

Примите самые теплые поздравления с Международным днем защиты детей!

Символично, что этот замечательный праздник отмечается в первый день лета, который открывает пору школьных каникул, полную беспечности, тепла, солнца и радости. Дети это наше счастье, наше будущее и смысл жизни. И то, каким будет это будущее, зависит от каждого из нас. Родители, общественность, власть все мы несем совокупную ответственность за здоровье, благополучие и воспитание подрастающего поколения.

В нашем городе уделяется большое внимание заботе о дошколятах, достойному образованию и развитию творческих способностей юных тольяттинцев, детскому спорту, загородному отдыху ребят. Мы стараемся сделать все, чтобы поддержать детей в трудных жизненных ситуациях, потому что детство должно быть беззаботным, ярким, и, несомненно, самым счастливым периодом в жизни каждого человека.

В этот день я хочу пожелать молодому поколению Тольятти радости, улыбок, веры в лучшее и исполнения самых заветных желаний! А взрослым учиться у наших детей быть чище, проще, добрее и счастливее!

С праздником!