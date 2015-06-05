Тольятти в десятке лучших моногородов России

В рамках ПМЭФ-2017 прошла панельная сессия «Моногорода – новые возможности для бизнеса», во время которой была названа десятка лучших моногородов страны по итогам прошлого года.

В нее вошли Димитровград (Ульяновская область), Набережные Челны (Республика Татарстан), Тольятти (Самарская область), Невинномысск (Ставропольский край), Магнитогорск (Челябинская область), Губкин (Белгородская область), Выкса (Нижегородская область), Юрга (Кемеровская область), Сарапул (Удмуртская Республика), Кумертау (Республика Башкортостан.

Руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева отметила, что в конкурсе принимали участие только крупные моногорода, пишет ФедералПресс. В следующем году по ряду показателей будут оценены 319 городов.