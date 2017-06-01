На тольяттинских дорогах появятся «светлячки»

В Тольятти стартовал проект «Светлячки», организованный благотворительным фондом  «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» в рамках Всероссийской акции «Засветись!» совместно с Госавтоинспекцией, Общественным Советом женщин и Департаментом образования администрации.

Благотворительный фонд «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО»  и сотрудники полиции организуют мероприятия по обеспечению световозвращающими элементами детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах, коррекционных школах-интернатах, социальных приютах и реабилитационных центрах, а также воспитанников дошкольных и школьных учреждений, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Проект стартовал в школе-интернате, где руководитель Госавтоинспекции подполковник полиции Сергей Фокин напомнил учащимся о соблюдении правил дорожного движения и вручил каждому световозвращающий значок.

Маленькое цветное сердечко, симпатичный медвежонок и веселый смешарик могут стать не просто модным аксессуаром на рюкзаке, но и своим  ярким светом предупредит водителей о приближении ребенка.
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  3. 01.06.2017 12:45 [144] (0)
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