Тольяттинцы выиграли новый каток!

В марте этого года на официальном сайте компании «NIVEA» началось голосование за города, в которых компания проведет ремонт и восстановление нескольких хоккейных катков. Тольяттинская семья Тюстиных предложила на голосование каток по адресу ул. 40лет Победы, 74, МБУ школа №70.

«Наш каток был открыт более 25 лет назад, сегодня он нуждается в ремонте и реконструкции. Каждой зимой на нем любит собираться детвора, мамы и папы, кататься на коньках, играть в хоккей. Мы хотим придать катку вторую жизнь, чтобы он смог собирать ещё больше горожан для занятия спортом и получать море положительных эмоций!!!», - писали тольяттинцы.

Призыв семьи Тюстиных услышали горожане. По итогам голосования наш каток набрал более 2,5 тысяч голосов и вошел в тройку победителей!

В редакцию TLT.ru пришло письмо, в котором Елена Тюстина сообщила о том, что реконструкция катка должна пройти до 31 января 2018 года:

«Огромное Вам спасибо за поддержку, благодаря которой мы выиграли каток для нас и наших детей! Автор заявки был мой муж Тюстин Антон. Руководство компании «Нивеа» официально подтвердило победу Тольятти и написало ему письмо. Реконструкция катка должна пройти до 31 января 2018 года.

Хотела поблагодарить всех жителей города Тольятти, оставшихся небезразличными!

P.S. Вместе Мы - Сила! Тольятти вперед!»