В Тольятти с экзамена ЕГЭ удалили выпускника

31 мая в стране прошел первый обязательный ЕГЭ основного периода - экзамен по математике базового уровня.

Как сообщает региональный минобрнауки, в Самарской области из 9155 заявленных участников экзамена в ППЭ пришли 8933 выпускника. Всего на территории региона было открыто 81 ППЭ, 15 из которых – в Самаре. Для 84 ребят с ограниченными возможностями здоровья в ППЭ были созданы все необходимые условия.

В Тольятти один участник был удален с ЕГЭ за использование справочного материала. Не завершивших экзамен по уважительной причине не было.

В целом экзамен прошел в штатном режиме, без технологических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов. Во всех аудиториях велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Кроме того, материалы ЕГЭ печатались и сканировались прямо в пункте проведения экзамена (ППЭ).

Результаты по математике базового уровня при поступлении в вуз не учитываются и необходимы только для получения аттестата о среднем общем образовании. Результаты ребята смогут получить не позднее 14 июня.

Следующий экзамен пройдет 2 июня. В этот день выпускники будут сдавать математику профильного уровня для поступления в вузы.