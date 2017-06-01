В Тольятти пройдет первый фестиваль воздушных змеев

16 июня в 13:00 на территории площади, перед Дворцом Бракосочетания (ул. Революционная, 25), состоится первый городской фестиваль воздушных змеев "Повелители ветра".

Программа фестиваля предусматривает конкурс и чемпионат по запуску воздушных змеев, демонстрацию изготовления змеев китайскими мастерами, а также состязание за звание «Короля бумажного змея» и множество других игр и конкурсов, победителей которых ждут призы и подарки от партнеров фестиваля.

Организаторами фестиваля выступают Институт Восточной Культуры при поддержке администрации г.о. Тольятти.

Узнать подробнее о фестивале и подать заявку на участие в конкурсе воздушных змеев можно по телефону: +7 (903) 333-75-63.