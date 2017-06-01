АВТОВАЗ сократит более 2 тыс. сотрудников к концу 2017 года

Под сокращения на АВТОВАЗе к концу 2017 года могут попасть более двух тысяч сотрудников, сообщил глава автоконцерна Николя Мор в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я не буду давать никакой цифры, мы всё еще обсуждаем это, но, возможно, это будет более двух тысяч человек до конца года», — сообщил Мор, уточнив, что точная цифра сейчас обсуждается.

В феврале стало известно, что АВТОВАЗ планирует сократить 740 сотрудников, что составляет менее 2% общей численности персонала предприятия. Тогда в компании заверили, что всем увольняемым работникам будут предложены имеющиеся вакансии в различных подразделениях АВТОВАЗа.

В 2016 году число сотрудников АВТОВАЗа сократилось на 9,7%, до 43,3 тыс. человек. По итогам первого квартала средняя численность работников составила 39725 человек, следует из отчета компании.