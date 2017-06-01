Форвард «Лады» Георгий Белоусов заключил новый контракт с клубом

Нападающий «Лады» Георгий Белоусов на год продлил контракт с тольяттинским хоккейным клубом, сообщает его пресс-служба.

Форвард играет за тольяттинскую команду с момента возвращения команды в КХЛ.

В прошедшем сезоне Белоусов стал третьим по результативности в «Ладе»: в 56 матчах в его активе 32 (11 шайб+21 передача) очка и 47 минут штрафа при показателе полезности -19.

Всего за три сезона в тольяттинской команде Белоусов сыграл 154 матча, набрав 76 (28+48) очков и 91 минуту штрафа.

Фото: ХК «Лада»
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 01.06.2017 15:59 [107] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus