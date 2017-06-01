Форвард «Лады» Георгий Белоусов заключил новый контракт с клубом

Нападающий «Лады» Георгий Белоусов на год продлил контракт с тольяттинским хоккейным клубом, сообщает его пресс-служба.

Форвард играет за тольяттинскую команду с момента возвращения команды в КХЛ.

В прошедшем сезоне Белоусов стал третьим по результативности в «Ладе»: в 56 матчах в его активе 32 (11 шайб+21 передача) очка и 47 минут штрафа при показателе полезности -19.

Всего за три сезона в тольяттинской команде Белоусов сыграл 154 матча, набрав 76 (28+48) очков и 91 минуту штрафа.

Фото: ХК «Лада»