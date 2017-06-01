Внимание! В Тольятти ожидается усиление ветра, гроза, град

По информации Тольяттинской гидрометобсерватории, в ближайшие 2-4 часа в городе ожидается шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с, гроза, ливень, град. Такая погода сохранится до ночи 2 июня.

2 июня будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днём +18, +23°С, сообщили специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».

Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок и припарковать автомобили в безопасном месте, подальше от деревьев и линий электропередач.