Дарья Касаткина одержала победу во втором круге Ролан Гаррос

В Париже проходят матчи второго круга на турнире серии «Большого шлема» Ролан Гаррос.

Здесь выступает воспитанница тольяттинского тенниса, которая сегодня встречалась в женском одиночном турнире с чешской теннисисткой Маркетой Вондрусовой. Касаткина в двух сетах смогла сломить сопротивление юной соперницы - 7:6, 6:4.

Теперь Даше предстоит дожидаться победительницы матча Татьяна Мария (Германия) — Симона Халеп (Румыния), с одной из них тольяттинка встретится в матче третьего круга.

Сегодня чуть позже тольяттинку ждет еще поединок парного турнира.