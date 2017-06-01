Дарья Касаткина одержала победу во втором круге Ролан Гаррос

В Париже проходят матчи второго круга на турнире серии «Большого шлема» Ролан Гаррос.

Здесь выступает воспитанница тольяттинского тенниса, которая сегодня встречалась в женском одиночном турнире с чешской теннисисткой Маркетой Вондрусовой. Касаткина в двух сетах смогла сломить сопротивление юной соперницы - 7:6, 6:4.

Теперь Даше предстоит дожидаться победительницы матча Татьяна Мария (Германия) — Симона Халеп (Румыния), с одной из них тольяттинка встретится в матче третьего круга.

Сегодня чуть позже тольяттинку ждет еще поединок парного турнира.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 01.06.2017 16:34 [122] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus