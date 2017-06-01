ГИБДД напоминает детям: Переходи на зеленый свет!

1 июня, в Международный день защиты детей, сотрудники Госавтоинспекции поздравили малышей п. Приморский с праздником и вместе с юными участниками дорожного движения, в рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Внимание-дети! Летние каникулы!» провели акцию вблизи пешеходного перехода.

В первый день лета сотрудники ОГИБДД Ставропольского района в очередной раз уделили пристальное внимание самым маленьким участникам дорожного движения – детям. День защиты детей – прекрасный и правильный праздник, название которого говорит само за себя. В этот день каждый взрослый обязан вспомнить, самое главное, что мы должны делать для наших детей – это защищать и оберегать их.

Именно с этой целью начальник ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району подполковник полиции Игорь Козюков прибыл на проведение торжественного мероприятия в п. Приморский и напомнил детям о необходимости строго соблюдать правила дорожной безопасности в летний период. В подарок от полицейских дети получили воздушные шары зеленого цвета, тем самым закрепив в памяти правила перехода проезжей части.

В заключение мероприятия вблизи школы на пешеходном переходе полицейские и дети провели акцию «Переходи на зеленый свет!» Десятки воздушных шаров зеленого цвета в руках детей напомнили участникам акции о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 01.06.2017 17:45 [43] (0)
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