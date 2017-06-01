В Тольятти генеральный директор ООО обвиняется в мошенничестве

В Тольятти идет расследование уголовного дела в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Белозерки», обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, 24 августа 2012 года, обвиняемый предоставил в областной Минсельхоз пакет документов на субсидии в целях возмещения затрат, в зоне ЗНС-4 Тольяттинской оросительной системы, в сумме более 11 миллионов рублей за работы, которые фактически произведены не были, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

После этого, в сентябре 2012 года, на основании представленных документов, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на расчетный счет ООО Агрофирма «Белозерки был произведен перевод указанных денежных средств.

В мае 2017 года в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.