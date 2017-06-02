В Минэкономразвития назвали условия повышения пенсионного возраста

Возможное повышение пенсионного возраста в России должно быть увязано с повышением пенсий и улучшением качества здравоохранения, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости.

"То есть это такое структурное изменение — более высокий пенсионный возраст, но при этом более высокий уровень пенсий, более качественная система здравоохранения — это то, что может рассматриваться. И когда мы говорим о пенсионном возрасте, мы всегда говорим именно в этой увязке", — сказал министр.

Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. Идея о повышении пенсионного возраста обсуждается не первый год. Наиболее радикальные варианты предлагает глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, по мнению которого пенсионный возраст для женщин необходимо повысить до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. Президент России Владимир Путин назвал этот вопрос тонким, чувствительным и требующим неспешного подхода.