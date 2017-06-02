В Тольятти из-за погоды перенесли еще один фестиваль

В связи с риском ухудшения погодных условий 4 июня место проведения городского Фестиваля семейного творчества переносится.

Теперь он состоится не в парке Центрального района, а в помещении лицея №19 (ул. К. Маркса, 59), сообщает горадминистрация.

Дата и время проведения остаются прежними: воскресенье, 4 июня с 11:00.

Напомним, ранее стало известно о переносе гастрономического фестиваля «Рыба моя» и «Фестиваля техники» в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова на 10 июня. Причиной переноса мероприятий, которые проходит на открытом воздухе, стали погодные условия.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 02.06.2017 07:05 [74] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus