В Тольятти из-за погоды перенесли еще один фестиваль

В связи с риском ухудшения погодных условий 4 июня место проведения городского Фестиваля семейного творчества переносится.

Теперь он состоится не в парке Центрального района, а в помещении лицея №19 (ул. К. Маркса, 59), сообщает горадминистрация.

Дата и время проведения остаются прежними: воскресенье, 4 июня с 11:00.

Напомним, ранее стало известно о переносе гастрономического фестиваля «Рыба моя» и «Фестиваля техники» в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова на 10 июня. Причиной переноса мероприятий, которые проходит на открытом воздухе, стали погодные условия.