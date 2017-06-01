В Тольятти начинает работу «Музей эволюции Человека»

В Тольяттинском краеведческом музее с 3 июня открывается «Музей эволюции Человека».

Это уникальный выставочный проект, посвященный возникновению и развитию человеческого рода: начиная с первых млекопитающих заканчивая человеком будущего. В проекте можно увидеть австралопитеков, питекантропов, неандертальцев и других ископаемых гоминид. Фигуры, представленные в экспозиции, являются результатом совместного труда художников и ученых – антропологов и отвечают современным научным концепциям.

На экспозиции проводится экскурсия, в которой можно услышать удивительный рассказ об эволюционном пути человека. Посетители выставки смогут узнать, как человек стал прямоходящим, как освоил орудия труда и научился добывать огонь. Материал экскурсии рассчитан на широкую группу посетителей: начиная с учеников начальной школы, заканчивая людьми преклонного возраста.

«Музей эволюции человека» включает в себя порядка тридцати реалистичных фигур животных и разбит на шесть тематических мизансцен, каждая из которых посвящена конкретному периоду развития человека:

«Мир древних рептилий»;

«Появление приматов»;

«Австралопитеки – прямоходящие обезьяны»;

«Архантропы и первые орудия труда»;

«Неандертальцы против Кроманьонцев»;

«Люди будущего».

«Музей эволюции Человека» будет работать в Тольяттинском краеведческом музее (бульвар Ленина, 22) с 3 июня по 16 июля (включительно). Режим работы: вторник, четверг-воскресенье – с 10.00 до 18.00, среда – с 10.00 до 21.00, понедельник – выходной, последняя пятница месяца – санитарный день.

Стоимость билетов: взрослый – 150 руб., детский – 120 руб., групповой (для групп от 15 чел.) – 100 руб. с человека.

Тел. 48-55-62 (администратор), 48-04-07 (прием заявок от организованных групп).