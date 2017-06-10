Полицейские подарили подарки детям, пострадавшим в ДТП

В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Внимание - дети! Летние каникулы!», 1 июня в Международный день защиты детей сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района решили подарить радость тем детям, которые по причине болезни не смогли побывать на праздничных площадках района и города Тольятти.

Представители отдела ГИБДД во главе с начальником Игорем Козюковым посетили травматологическое отделение детской многопрофильной больницы №1 г. Тольятти, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.

Чтобы поднять детям настроение полицейские в игровой форме повторили с детьми Правила дорожного движения, поиграли и побеседовали с ребятами. Каждый ребенок старался рассказать свою историю о дорожном происшествии, старался показать свои эмоции и отношение к трагедиям на дорогах. Все, и взрослые, и дети, были солидарны в одном – только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения поможет избежать ошибок и печальных последствий на дороге.

На память о встрече юным участникам дорожного движения полицейские вручили большой торт и световозвращающие браслеты.