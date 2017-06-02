Воры украли посаженные растения из тольяттинского сквера

В сквере возле ДК «Тольятти» кто-то украл недавно посаженные многолетние растения. Этот очень неприятный факт был озвучен на аппаратном совещании в администрации Центрального района.

Как пишут "Городские ведомости", территорию сквера возле Дворца культуры «Тольятти» приводили в порядок активные тольяттинцы – группа частных предпринимателей и просто неравнодушных жителей города. Они убирали многолетний мусор, думали над тем, как восстановить систему фонтанов, на свои собственные деньги закупили кустарники и деревья и высадили их. Это была работа не одного дня, но люди хотели вернуть заброшенному скверу облик сияющего центра города. И вот итог – другие люди не постыдились нанести урон – просто украли половину посаженных растений.

- Если жители так будут относиться к благоустройству, никакой красоты у нас в городе просто не будет. У активистов реально опускаются руки, — отметил глава администрации Центрального района Артём Гончаров.

Пора бы уже каждому жителю задуматься над тем, в каком городе он хочет жить. Если в красивом, то не стоит гробить чужой труд и воровать посаженные цветы и деревья, чтобы посадить у себя на даче. Если в чистом, то не нужно бросать окурки, фантики и прочий мусор мимо урн.