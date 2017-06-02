В Тольятти презентовали выставку редких архивных документов

Экспонаты выставки «280 лет на страницах документов» попали на полки прямиком из фондов тольяттинского архива.

Стеллажи с документами были установлены в здании городской администрации. 30 раритетных бумаг впервые покинули хранилище, многие из них никогда не публиковались и существуют в единственном экземпляре. Выставка проходила всего один день, это было связано с трудностями хранения документов. Многие из них настолько стары, что долгое пребывание вне подвалов архива может навредить им.

По словам руководителя управления по делам архивов Елены Налетовой, для горожан выставка откроется в следующем году. Количество экспонатов будет увеличено, а стеллажи переедут в один из музеев города, где будут созданы подходящие для бумаг условия, сообщают "Городские ведомости".

Самые старые документы в тольяттинском архиве датируются XVIII-началом XIX века. На выставке были представлены церковные метрики тех времен, в одной из них записаны имена первых уроженцев нашего города. К сожалению, сохранились далеко не все бумаги — архив несколько раз горел.

Важной частью выставки стали дела Ставропольского земского суда: о крестьянских выступлениях, переходах из православия в раскол и административных правонарушениях. На одном из дел осталась самая ранняя из сохранившихся печатей Ставрополя в составе Самарской губернии.

Более поздние документы рассказывают о том, что происходило в городе во времена революции и гражданской войны, а также в период крупных строек. Один из разделов полностью посвящен Куйбышевгидрострою. На выставке представлено решение о выделении помещений сотрудникам КГС и схема первой организационной структуры управления строительства.

Фото: "Городские ведомости".