В Тольятти мастера силового спорта выявят лучших

В предстоящие выходные дни в Тольятти будут праздновать Дня города. Среди множества культурных и спортивных мероприятий достойное место занимают полюбившиеся многим поклонникам силовых видов спорта «Богатырские игры», в этом году посвященные 280-летию Ставрополя-на-Волге – Тольятти.

Стоит отметить, что в Автограде подобные соревнования будут проводиться уже в 16-й раз и второй год подряд они имеют статус Открытого чемпионата Самарской области по силовому многоборью, пишет АСМ «СПОРТИКО».

Что касается тольяттинских Богатырских игр, то на них сформировался свой, уникальный набор упражнений. Это «Богатырская разминка» (подъем стального бревна), «Супер-коромысло» (перемещение на плечах груза массой 380 кг), «Богатырская прогулка» (перенос в руках двух отягощений по 140 кг на 20 м), «Шиномонтаж» (кантовка покрышки массой 300 кг), «Сила воли» (удержание двух пудовых гирь) и, наконец,упражнение «Бурлак» (тяга автомобиля «Газель»).

Соревнования «Богатырские игры-2017» будут проходить 4 июня с 12.00 в Автозаводском районе, на спортивной площадке по улице Офицерской, 2г (квартал 18а). Среди участников выдающийся мастер, бронзовый призер турнира Arnold Classic 2017, самый сильный человек России 2016 г. в категории до 105 кг Евгений Гавриленко из Саратова. Свое участие в богатырском шоу подтвердили тольяттинцы Александр Луговой и Павел Пересыпкин, Максим Калинин, Жаслан Жуманьязов и Михаил Родимцев (все – Саратов), Алексей Марков (Санкт-Петербург), Юрий Кузьмин (Нижний Новгород), Рамиль Рамазанов (Кузнецк), Сергей Кузнецов (Пенза), Владимир Налейкин (Сызрань).