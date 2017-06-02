На «Новой сцене» у «Пирамиды» состоялся праздник для тольяттинцев

1 июня у театрально-культурного центра «Новая сцена» прошёл большой праздник, посвящённый Дню защиты детей. Программу «Вот оно какое, наше лето!» представили театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова, Лицей искусств и Объединение детских библиотек.

Юных тольяттинцев и их родителей ждали кукольный спектакль, выступления творческих коллективов, а также целая «Аллея детских затей» с мастер-классами по созданию комикса и карнавальных масок, настольными и подвижными играми, сообщает администрация Тольятти.

Следующее мероприятие у ТКЦ "Новая сцена" (ул. Свердлова, 11а) состоится 3 июня в 19:00. Жителей приглашают на концерт «Мой город» группы «Джинсы и кожа».

Напомним, что территория у бывшего кинотеатра «Пирамида» — это новая площадка театра «Колесо». В рамках городской программы «Пять шагов благоустройства», проекта «Шаг 5. Подбери брошенное» планируется реконструкция старого здания в театр «Новая сцена».